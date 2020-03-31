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Dar gelirli öğrencinin interneti akademisyenlerden

Dar gelirli öğrencinin interneti akademisyenlerden Manisa CBÜ'lü akademisyenlerden dar gelirli öğrencilerine anlamlı destek Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

31.03.2020 12:13 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:18
Dar gelirli öğrencinin interneti akademisyenlerden
Manisa CBÜ'lü akademisyenlerden dar gelirli öğrencilerine anlamlı destek
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç:
"Manisa Celal Bayar Üniversitesinde uzaktan eğitime kendi imkansızlıklarından dahi olsa erişemeyen, ulaşamayan öğrenci kalmayacak"
MANİSA - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri sebebiyle uzaktan dijital eğitim sistemine başarıyla geçen Manisa Celal Bayar Üniversitesinde eğitim veren akademisyenler, aralarında topladıkları parayla dar gelirli öğrencilerinin internet paketi ücretlerini karşılama kararı aldı.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında dar gelirli öğrencileri için anlamlı bir uygulama başlattı. Korona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan dijital eğitim sistemini başarılı bir şekilde uygulamaya koyan MCBÜ'nde eğitim veren akademisyenler, maddi yetersizlikleri sebebiyle internet paketi olmayan ve bu nedenle uzaktan eğitime bağlanamayan öğrencilerinin 2 ay boyunca internet ücretlerini karşılayacak. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçildiğini ve Manisa CBÜ olarak öğrencilerin yüzde 80 oranında uzaktan eğitime katıldığını belirten MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, "Dünya insanlığı olarak muhatap olduğumuz korona virüs olayı zaten hepimizce malum. Gerek milli eğitimde gerekse yüksek öğretimde Yüksek Öğretim Kurumu'nun almış olduğu karar gereği de geçen hafta uzaktan eğitime geçmiş bulunduk. Geçen hafta 35 binin üzerinde öğrencimiz, yüzde 80'in üzerinde öğrencimiz, uzaktan eğitimle hocalarımızdan derslerini alarak bu işi güzel bir özveriyle ve başarıyla tamamladılar. Bu hafta da sürecek" dedi.
Anlamlı proje hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Ataç, "Geçen hafta uzaktan eğitim uygulamasını yaparken karşılaştığımız sorunlar oldu. İnternet erişimi olamayan, bu imkandan yararlanamayan öğrencilerimizin varlığı ortaya çıktı. Biz devlet olarak, sosyal sorumluluğumuzun gereği olarak da eğitimde en ücra noktaya ve eğitim almak isteyen her bir öğrenciye ulaşmak gibi bir sorumluluğumuz var. Bunların çalışmalarını yaptık. Sağ duyulu ve bu olayı sahiplenebilecek hocalarımıza her öğrenciye ulaşmak adına, bize ulaşamayanlara bizim ulaşmamız adına 2 aylık süreçte öğrencilerimizin internet erişimini bu hocalarımızın sağlamasına karar verdik. Bununla ilgili sosyal sorumluluk projesi başlattık" diye konuştu.
"Eğitime erişemeyen, ulaşamayan öğrenci kalmayacak"
Hazırladıkları proje ile imkansızlıklardan dolayı eğitime erişemeyen öğrencinin kalmayacağını belirten Prof. Dr. Ataç, "Bizim en temel hedefimiz bize ulaşamayan çocuklarımıza ulaşmak, eğitim haklarını gittikleri en ücra köşede de olsa onlara götürebilmek gayesiydi. Hocalarımızın bu duyarlılığı gerçekten kadirşinas bir duyarlılık. Ben onları da bu nokta da tebrik ediyorum. Bu yöndeki çalışmalarımızı da tamamladık. Bunu gerçekleştireceğiz. Manisa Celal Bayar Üniversitesinde uzaktan eğitime kendi imkansızlıklarından dahi olsa erişemeyen, ulaşamayan öğrenci kalmayacak" ifadelerini kullandı.
Eğitimi üniversiteli öğrencilere ulaştıracaklarını ifade eden Prof. Dr. Ataç, "Bu eğitimi gerçekleştirirken üniversitemizden gerek yemek yardımı gerekse ihtiyaç sahibi olduğunu beyan eden öğrencilerimizin bu durumlarını araştırarak bu öğrencilerimizin internetlerinin olmadığını, internet erişim imkanlarının olmadığını fark ettik ve bu sosyal sorumluluğu da bu şekilde gerçekleştirerek çocuklarımıza ulaşmaya, erişmeye çalışacağız. Bunu da tamamlayacağımızı ümit ediyorum" dedi.
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Dar gelirli öğrencinin interneti akademisyenlerden

Kaynak: İHA

Etiketler: Manisa, Güncel

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Dar gelirli öğrencinin interneti akademisyenlerden
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