Dar gelirli vatandaşlar için toplanan giysileri çaldı

Dar gelirli vatandaşlar için toplanan giysileri çaldıADANA'da, ismi öğrenilemeyen bir kişi, belediyenin dar gelirli vatandaşlara toplanması için kurulan 'giysi toplama kutusu'nu açarak, içerisindeki giysileri çaldı.

01.06.2020 10:41 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:49
Dar gelirli vatandaşlar için toplanan giysileri çaldı
ADANA'da, ismi öğrenilemeyen bir kişi, belediyenin dar gelirli vatandaşlara toplanması için kurulan 'giysi toplama kutusu'nu açarak, içerisindeki giysileri çaldı. Bu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi 78026 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, kağıt toplayıcılığı yapan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, Çukurova Belediyesi'nin dar gelirli kişilere dağıtılmak üzere, vatandaşların kullanmadığı giysileri biriktirdiği 'giysi toplama kutusu'nun kilidini kırarak açtı. İçerisindeki giysilerden beğendiklerini elektrikli bisikletinin sepetindeki çuvala dolduran şüpheli, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Bu anlar, sokaktaki apartmanda oturan Murat Karabuluter tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Karabuluter'in ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, durumu belediye çalışanlarına bildirdi. Olay anını görüntüleyen Karabuluter, "Annem balkondan görüp fotoğrafını çekmiş. Ben de hemen polisi aradım ve cep telefonuyla görüntüsünü aldım. Alt kapının kilidini açıp, giysileri çalıyor. Sonrasında elektrikli bisikletine binip gidiyor" diye konuştu. Dar gelirli vatandaşlar için toplanan giysileri çaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Çukurova, Polis, Güncel, Haber

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