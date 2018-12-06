Dar Gelirliler "Konteyner Evlerle" Sıcak Yuvaya Kavuştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi
çadırda, barakada yaşayan ya da evi yanan 118 aileyi, konteyner eve kavuşturdu.
Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 2014'ten bu yana çadırda, barakada ya da elverişsiz evlerde yaşam mücadelesi veren 118 aile için daha sıcak bir yuva oluşturdu.
İçinde mutfak, banyo ve oda bulunan konteyner evlerle vatandaşın yüzünü güldüren ekipler, afetzedelerin de yardımına koştu. Kumluca
, Finike
, Demre
, Kaş ve Elmalı
'da yaşanan hortum, sel, orman yangınları nedeniyle evi hasar gören ve kullanılamaz hale gelen vatandaşlara da konteyner ev verildi. Gazipaşa
ilçesinde yaşayan Arife ile Ali Yeter çifti, yağmur suyunu içine alan, neredeyse yıkılmak üzere olan bir evde zor şartlarda kaldıklarını ancak kendilerine hediye edilen konteyner evle rahat bir ortama kavuştuklarını bildirdi. Manavgat
ilçesinde de çökmek üzere olan evde yalnız yaşayan Kiraz Kılınç, hem evinin hem de eşyalarının yenilendiğini söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
'e teşekkür eden Kılınç, "Her yıl kışın soğuğunu evin içinde hissederdim, evimin bir gün başıma göçeceğini düşünürdüm. Ama çok şükür modern bir konteyner eve kavuştum. Sıcacık evimde yaşıyorum." ifadelerini kullandı.
Finike ilçesinde sağlık sorunları nedeniyle çalışamayan, 70 yaşındaki annesi Hörü Erol ile derme çatma bir evde yaşayan Şükrü Erol da konteyner evle sıcak yuvaya kavuştu.
Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınında evleri yanan Feyzullah Kelleci ve Hasan Yalman'a da eşyalarıyla konteyner ev hediye edilerek mağduriyetleri giderildi.
Finike,Kumluca,Antalya Büyükşehir Belediyesi
06 Aralık 2018 Perşembe 14:20