Dar gelirli vatandaşın elektrik faturasını 106 liraya kadar devlet karşılıyor

Dar gelirliye elektrik tüketim desteği uygulaması 1 Mart 2019'da başlamıştı. Bu yıl da devam eden uygulama kapsamında 2 milyon 22 bin hanede, her ay ortalama 106 liraya kadar olan elektrik faturasını devlet ödeyecek. Düzenlemeden 10 milyon muhtaç aile yararlanacak.

106 LİRAYA KADAR ÖDEME

Destek miktarı, evde yaşayan kişi sayısına göre 53 lira ila 106 lira arasında değişiyor. Buna göre;

- 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat (53,27 TL)

- 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat (71,02 TL)

- 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat (88,78 TL)

- 5 ve daha fazla kişilik hanelerde aylık 150 kilovat saat (106,53 lira)

ÖDEMELER PTT'DEN

Ödemeler düzenli olarak PTT aracılığıyla yapılacak. Devletten düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahipleri, PTT'ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturası ibraz ederek söz konusu yardımdan faydalanacak. Elektrik tüketim desteğinden yararlanacak hak sahibinin Türk vatandaşı olması şartı aranacak.

GELİR ŞARTI NE?

Hanedeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te 1'inden az olması gerekiyor. 2020 itibarıyla bu tutar 701 lira. Dört kişilik ailede gelir 2.804 liranın altındaysa bu haktan yararlanabilir. Başvurular ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılıyor. Sosyal yardım alanlar da bu haktan yararlanıyor.

SERBEST TÜKETİCİ OL UCUZA KULLAN

Türkiye'de enerjinin yüzde 22'si evlerde tüketiliyor. Bir ailenin en fazla gider kalemlerinden birini oluşturan faturalarda, başı çeken ise elektrik. Elektrik faturasını da yüzde 10-15 düşürmek mümkün. Aylık elektrik fatura tutarı 80 lira ve üzerinde olanlar (bunlara 'serbest tüketici' deniyor) elektriği istediği tedarikçi şirketten pazarlık yaparak alabilecek. 2019 yılı için fatura limiti 94 liraydı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2020 için bu limiti 80 liraya düşürdü.

TASARRUF İMKANI

Böylece 25 milyona yakın tüketici, elektrik tedarikçisini değiştirerek, daha ucuz elektrik kullanabilecek, dolayısıyla tasarruf edebilecek. Serbest tüketici uygulaması olarak bilinen uygulamayla EPDK'nın belirlediği limitler dahilinde elektrik tüketimi olan herkes, elektrik tedarikçisini değiştirme ve ucuz elektrik kullanma hakkına sahip. EPDK, yıllık 2 bin kilovatsaat olan tüketici limitini de 2019'da 1600 kilovatsaat olarak belirlemişti. 2020 için ise serbest tüketici limitini 1400 kilovatsaate (kWh) düşürdü.