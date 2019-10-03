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Dar gelirliye umut oluyorlar

Balıkesir'in Edremit Belediyesi 'Umut Işığı' projesi ile ihtiyaç sahibi aileleri arasında bir köprü oluyor.

03.10.2019 14:32Dar gelirliye umut oluyorlar
Balıkesir'in Edremit Belediyesi 'Umut Işığı' projesi ile ihtiyaç sahibi aileleri arasında bir köprü oluyor.

Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen proje kapsamında, hastalıkları nedeniyle dışarıya çıkamayacak durumda olan vatandaşlarımızın tedavileri evlerinde gerçekleştirilirken, zor koşullarda yaşayan ihtiyaç sahiplerinin de eşya ve evlerinin bakım-onarım işlemi yerine getiriliyor.

Belediye Başkanı Hasan Arslan, "Yardımsever vatandaşlarımız ile ihtiyaç sahibi ailelerimiz arasında bir köprü olan bu projemize her vatandaşımız katkı sağlayabilir. İhtiyaç sahibi olan ailelerimize "umut" olalım, hep birlikte onların "ışığı" olalım" dedi.

Yetkililer ise, kullanılabilir durumdaki kıyafet, beyaz eşya, yürüteç, hasta yatağı, tekerlekli sandalye vb. eşyaların, mahalle muhtarlarının desteği ve ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını projeye destek vermek isteyen hayırseverlerinde istenirse 053 282 39 39 numaralı telefondan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçebileceği ifade edildi. - BALIKESİR

Edremit Belediyesi, Balıkesir, Güncel

Kaynak: İHA

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