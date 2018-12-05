Darbe Gecesi Kaybolan 2 Asker Bulundu' Paylaşımına Soruşturma Başlatıldı

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:43



05 Aralık 2018 Çarşamba 11:43

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Darbe gecesi kaybolan 2 asker bulundu. Diri diri gömülmüşler' başlığı ile bazı sitelerde yer alan haber ve sosyal medyadaki paylaşımların gerçekle hiçbir alakasının bulunmadığını belirterek, resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı haber sitelerinde yayınlanan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan 'Darbe gecesi kaybolan 2 asker bulundu. Diri diri gömülmüşler' başlıklı haberle ilgili açıklama yaptı. Haberin gerçekle hiçbir ilgisinin bulunmadığını belirtilen açıklamada şöyle denildi:"Bir kısım internet haber sitelerinde ve sosyal medya paylaşımlarında 'Darbe gecesi kaybolan 2 asker bulundu!!! Diri diri gömülmüşler' başlığı altında Şanlıurfa ilinde 3 yıl öncesine ait başka bir adli olayla ilgili fotoğrafları da kullanmak suretiyle yapılan haberlerin gerçekle hiçbir alakasının bulunmadığı, tamamen algı oluşturmaya yönelik bu tarz asılsız haberi yapanlar ve paylaşanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatıldığı hususu kamuoyunun bilgilerine duyurulur." - Ankara