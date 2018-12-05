Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Darbe Gecesi Kaybolan İki Asker Bulundu" Haberine Soruşturma Başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında yer alan 15 Temmuz darbe girişimi gecesi iki askerin diri diri gömüldüğüne dair haberin gerçekle ilgisi olmadığı belirtilerek, paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında yer alan darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 gecesi kaybolan iki askerin diri diri gömüldüğüne dair haberin gerçekle ilgisi olmadığı belirtilerek, haberi yapanlar ve paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLAR BAŞKA BİR OLAYA AİT ORTAYA ÇIKTI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımlarda yer alan görüntülerin, Şanlıurfa'da 3 yıl öncesine ait başka bir adli olayla ilgili olduğu ve bu fotoğrafları kullanarak yapılan haberin gerçekle hiçbir alakasının bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir kısım internet haber sitelerinde ve sosyal medya paylaşımlarında 'Darbe gecesi kaybolan 2 asker bulundu, diri diri gömülmüşler' başlığı altında, Şanlıurfa ilinde 3 yıl öncesine ait başka bir adli olayla ilgili fotoğraflar da kullanılmak suretiyle yapılan haberlerin gerçekle hiçbir alakası bulunmamaktadır. Tamamen algı oluşturmaya yönelik bu tarz asılsız haberi yapanlar ve paylaşanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."