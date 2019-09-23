Darbe gecesi kullanılan askeri malzemelere ilişkin soruşturma başlatıldı

-"MİLLİ MÜDAFAA VASITALARINI KASTEN TAHRİP" SORUŞTURMASI

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

15 Temmuz darbe girişimi gecesi kışla dışına çıkarılarak kullanılan askeri malzemelere ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişimi gecesi kışla dışına çıkarılan askeri mühimmata ilişkin olarak birlik komutanları hakkında, "Milli müdafaa vasıtalarını kasten tahrip" suçundan soruşturma başlattı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi askeri birlikler dışına askeri mühimmatı çıkararak darbe girişiminde kullanan birlik komutanları hakkında, "Milli müdafaa vasıtalarını kasten tahrip" suçundan soruşturma başlattı.

DARBE GECESİ KULLANILAN ASKERİ MALZEME SORUŞTURMASI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklama şöyle:

"15/07/2016 tarihinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen menfur darbe girişimi sırasında Cumhuriyet Başsavcılığımızın adli yetki ve sorumluluk sahasında bulunan bölgelerde yurt savunmasında kullanılmak üzere, devletimizce tahsis ve tedarik edilen TSK envanterindeki araç, silah, mühimmat ve sair harp malzemesi, tahsis ve tedarik amacına aykırı biçimde askeri hizmet dışı bir nedenle kışla dışına çıkarılması ve nihai olarak menfur darbe girişiminde kullanılması maksadıyla, 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 109/2'inci maddesinde düzenlenen, 'astına suç işlemek için talimat veren' birlik komutanları ile adli bir suç ihtiva ettiğini bilebilecek durumda olmasına rağmen, konusu suç teşkil eden bu talimatı yerine getirmekten imtina etmeyen bağlı birlik personelleri hakkında menfur darbe girişiminde kullanılan silah, mühimmat, araç ve sair harp malzemesinin tahribine, terk edilmesine, yok edilmesine, kaybedilmesine veya kullanılmayacak hale getirilmesine sebebiyet vermek suçundan dolayı 5237 Sayılı TCK'nın 42 ve 309/2'inci maddelerinin açık hükümleri sebebiyle, evvelce soruşturma, yargılama ve hüküm konusu yapılmış diğer tüm suçlardan ayrı olarak unsur ve müeyyidesi 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 59/1-3'üncü maddesinde belirtilen, 'Milli müdafaa vasıtalarını kasten tahrip' suçundan dolayı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştır."

