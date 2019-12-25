Darbe girişimine ilişkin 289 davadan 271'i karara bağlandı

FETÖ'nün darbe girişimi davalarında 289 fiili dosyadan 271'i karara bağlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen hain darbe girişimine ilişkin davalar 3 yılı geride bıraktı. 3 yılı aşkın süredir görülen bu davalarda 289 fiili darbe dosyasından karara bağlanan 270'inde bin 224 sanık ağırlaştırılmış müebbet, bin 104 sanık müebbet ve bin 539 sanık 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında hapse mahkum edildi. Çoğunluğunu er ve askeri öğrencilerin oluşturduğu 2 bin 667 kişi hakkında beraat kararı verildi. Yargıtay'da ise 24 adet dosya onandı.

Yargılamaların halen devam ettiği 18 davadan 9'u Ankara'da, 2'si İstanbul'da ve 7'si de diğer illerde görülüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA