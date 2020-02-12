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Darbe girişimini öven CHP'li Başkana ceza

Sosyal medya hesabı üzerinden 15 Temmuz darbe girişimini övdüğü iddiasıyla yargılanan Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi CHP Gençlik Kolları Başkanı O.E.'ye hapis cezası verildi.

12.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:10Darbe girişimini öven CHP'li Başkana ceza
Sosyal medya hesabı üzerinden 15 Temmuz darbe girişimini övdüğü iddiasıyla yargılanan 'ın Muratlı ilçesi CHP Gençlik Kolları Başkanı O.E.'ye hapis cezası verildi.

15 Temmuz 2019'da darbe girişimini övücü paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi CHP Gençlik Kolları Başkanı O.E., daha sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemece serbest bırakılmıştı. Şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında mahkeme kararını verdi.

Sanık O.E. hakkında 'suçu ve suçluyu övme' gerekçesiyle 2 ay 15 gün hapis cezası verildi. Duruşmalardaki iyi hali göz önünde bulundurulan ve daha önce sabıkasının olmadığı görülen sanığa verilen hapis cezası 5 yıl süreyle yeniden suç işlememesi şartıyla geriye bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Cumhuriyet Halk Partisi, Tekirdağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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