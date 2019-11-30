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DARBE GİRİŞİMİNİN FAİLLERİ CEZASIZ KALMADI: Gemilerin seyre çıkarılması emri veren Yaşar Çamur

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde rol oynayan, komutanlığına bağlı 7 geminin üstlerinin bilgisi olmadan darbeye katkı için seyre çıkarılması emrini veren eski tuğamiral Yaşar Çamur cezasız kalmadı.

30.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:10DARBE GİRİŞİMİNİN FAİLLERİ CEZASIZ KALMADI: Gemilerin seyre çıkarılması emri veren Yaşar Çamur
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde rol oynayan, komutanlığına bağlı 7 geminin üstlerinin bilgisi olmadan darbeye katkı için seyre çıkarılması emrini veren eski tuğamiral Yaşar Çamur cezasız kalmadı.
Darbe girişiminin olduğu gün Foça Batı Görev Grup Komutanı olarak görev yapan eski tuğamiral Çamur, darbe girişiminin İzmir ayağında etkili bir isim olarak biliniyor.
AA muhabirinin, gerekçeli karardan derlediği bilgilere göre, Çamur'un, darbe girişimi günü, Genelkurmay Çatı Davası sanıklarından ve darbe planlayıcılarının oluşturduğu sözde "Yurtta Sulh Konseyi"nin mensupları arasında yer alan eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı kurmay başkanı tuğamiral Ömer Faruk Harmancık ile telefon irtibatı bulunuyor.
Yaşar, Harmancık ile görüşmesinden sonra saat 21.10'da, personel çağrı planının yürürlüğe konulması ve emrindeki 7 geminin seyre çıkması emrini veriyor.
Eski tuğamiral Yaşar ise savunmasında, bu emri sıkıyo¨netim ilan edildigˆini o¨gˆrendikten sonra gemilerin ve personelin gu¨venligˆini almak ic¸in tedbir aldırdıgˆını ve bu amaçla personelini c¸agˆırarak gemileri seyre c¸ıkardıgˆını savundu.
Çamur, duyduğu güvenlik riski nedeniyle aciliyetine binaen inisiyatif kullanarak plansız bu faaliyete hazırlık emrini verdikten sonra sıralı amirlerine konuyu bildirmediğini ileri sürdü.
Gemilerin mutat haberles¸me imkanlarına sınır getiren yasaklar koyan, gemi ve personelinin dıs¸ du¨nya ile iletis¸imini kesecek tedbirleri aldıran Çamur, Donanma Komutanlıgˆı Harekat Merkezi'nin saat 02.50'de Foc¸a Deniz U¨ssu¨ Amfibi Go¨rev Grup Komutanlıgˆı Harekat Merkezine mesaj go¨ndererek bildirdigˆi "seyirdeki gemilerin limana do¨nmesi" yolundaki emri kendisine ilettiği halde c¸elis¸kili aldıgˆı bahanesi ile emri uygulamadı.
Çamur, verdiği emirle o gece muharip sınıf 7 adet gemi ile İzmir Körfezi'nin tüm bölgelerinde karakol pozisyonu aldırdı.
Bostanoğlu: "Çamur'un darbeden haberi olduğunu düşünüyorum"
Davada tanık olarak dinlenen eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Bülent Bostanoğlu, Çamur'un eylemlerine ilişkin, "Eski tuğamiral Çamur tarafından gemilerin seyre çıkarılması bilgim dışındadır. Darbeye destek anlamında olduğunu değerlendiriyorum. Yaşar Çamur'un darbeden, önceden haberi olduğunu düşünüyorum. Toplanma çağrı planı, Çamur'un kendisi ve komodor için 'dolu silah istemesi' normal değildir. Yüzde 24 yakıt seviyesiyle çıkmak geminin bekası için uygun değildir. Donanma Komutanlığından izin alması gerekir. İzin yok. Cep telefonlarının kapatılmasının istenmesinin sebebi personelin gelişmelerden haberdar olmasını engellemek olduğunu düşünüyorum. Gemiler emrim olmadan seyre kaldırılmıştır. Gemilerin en kısa sürede dönmesi emrini verdim." ifadelerini kullandı.
Ağırlaştırılmış müebbet
Eski tuğamiral Çamur, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 30 Ocak 2017'de hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Çamur, gemileri güvenlik endişesiyle seyre çıkardığını savundu.
Eski tuğamiral Yaşar Çamur'a 21 Mayıs 2018'de "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Güncel

Kaynak: AA

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