DARBE GİRİŞİMİNİN FAİLLERİ CEZASIZ KALMADI: Darbecilere takviye asker gönderen general Cemalettin...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde rol oynayan darbeciler cezasız kalmadı.

Dönemin Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı eski tuğgeneral Cemalettin Doğan, hain darbe girişiminde rol oynayan ekibi yönetenlerin başında geliyor.

AA muhabirinin dava dosyasından derlediği bilgilere göre, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in darbe talimatının ardından oluşturulan "Yurtta Sulh Konseyi" listesinde sözde "sıkıyönetim komutanı" olarak adı geçen Doğan, darbe teşebbüsünün aktif isimlerinden firari eski albay Uzay Şahin ve "Yurtta Sulh Biziz" WhatsApp grubunun kurucusu eski binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu ile hareket etti.

Doğan, darbe girişiminde, kışladan zırhlı askeri araçlarla 81 askeri İstanbul'daki cuntacılara takviye olması amacıyla gönderdi.

Darbecilerin WhatsApp grubuna "Kaçalım mı?" yazdı

İlçedeki olayları WhatsApp grubuna aktaran Doğan, "Benim Lüleburgaz'dan gönderdiğim tabur, polis barikatını aşamadı. Polisler tabur komutanını tutuklamış", "Bir an önce yukarılardan asimetrik bir şeyler yapılmalı yoksa aşağıda problem büyüyebilir", "Kaçalım mı?" şeklinde yazışmalar yaptı.

Cemalettin Doğan, darbe girişiminin yaşandığı gece, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı cep telefonlarına gönderilen mesaja aldırış etmeden, kışladan askeri birliğin İstanbul'a intikal etmeleri için çıkış emrini verdi.

Darbe girişiminin ardından tutuklanan Doğan ile birliğinden kalkışmaya destek verdiği belirlenen 81 kişi hakkında Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca 800 sayfalık iddianame hazırlandı.

Cemalettin Doğan, 20 Şubat 2017'de Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye", "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandı.

"Amacım eşimi protesto etmekti" diyerek savunma yaptı

Doğan, mahkemedeki savunmasında, darbe girişiminden haberi olmadığını ileri sürdü.

Darbe girişiminin yaşandığı gün ailesiyle Bodrum'da tatilde olduğunu savunan Doğan, tatilde otomobille yaptığı ufak çaplı bir kaza sonrası eşiyle ciddi bir tartışma yaşadığını ve yanından ayrıldığını söyledi.

"Moralim de çok bozulduğundan acil olarak Lüleburgaz'a dönme kararı aldım. Amacım eşimi protesto etmekti." şeklinde savunma yapan Doğan, darbe teşebbüsünü televizyondan öğrendiğini iddia etti.

Ağırlaştırılmış müebbet

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın 13 Nisan 2018'deki karar duruşmasında, Doğan'ın da aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında hüküm verildi.

Eski tuğgeneral Doğan, "anayasal düzeni ihlal" suçundan bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Davada, 70 sanığın dosyası ise ayrıldı.

Kaynak: AA