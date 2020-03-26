Darbeci General Hafter'e bağlı milisler Trablus'ta hastane bombaladı
Darbeci General Hafter'e bağlı milisler Trablus'un güneyinde bulunan Al-Safwa Hastanesini bombaladı.
26.03.2020 23:08 | Son Güncelleme: 26.03.2020 23:08
Darbeci General Hafter'e bağlı milisler Trablus 'un güneyinde bulunan Al-Safwa Hastanesini bombaladı.
Ulusal Mutabakat Hükümetine (UHM) bağlı Barış Fırtınası Operasyonu Medya Merkezi tarafından yapılan açıklamada, darbeci General Hafter'e bağlı milislerin Trablus'un güneyinde bulunan Al-Safwa Hastanesi'ni bombaladı saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Merkez, bombalı saldırıda ölü ve yaralı olmadığını bildirirken, yardıma koşan sağlık çalışanları hastanenin ağır hasar aldığını ifade etti.
Darbeci General Hafter, geçtiğimiz cumartesi korona virüsle mücadele kapsamında ateşkes yapmayı kabule etmişti. - TRABLUS
Ulusal Mutabakat Hükümetine (UHM) bağlı Barış Fırtınası Operasyonu Medya Merkezi tarafından yapılan açıklamada, darbeci General Hafter'e bağlı milislerin Trablus'un güneyinde bulunan Al-Safwa Hastanesi'ni bombaladı saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Merkez, bombalı saldırıda ölü ve yaralı olmadığını bildirirken, yardıma koşan sağlık çalışanları hastanenin ağır hasar aldığını ifade etti.
Darbeci General Hafter, geçtiğimiz cumartesi korona virüsle mücadele kapsamında ateşkes yapmayı kabule etmişti. - TRABLUS
Kaynak: İHA