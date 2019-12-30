Haberler » Güncel » Darbeci General Hafter, Libya'daki gelişmeleri görüşmek üzere Mısır'a geldi - Haber

Darbeci General Hafter, Libya'daki gelişmeleri görüşmek üzere Mısır'a geldi

Libya'daki darbeci General Halife Hafter, birtakım temaslarda bulunmak üzere Mısır'a geldi.

30.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:36 Darbeci General Hafter, Libya'daki gelişmeleri görüşmek üzere Mısır'a geldi
Libya'daki darbeci General Halife Hafter, birtakım temaslarda bulunmak üzere Mısır'a geldi.
Mısır'dan yayın yapan "Dustur" gazetesinin haberine göre Hafter, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile Mısır'ı ziyaret ediyor.
Ziyaret kapsamında Hafter ve Salih'in Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve diğer yetkililerle Libya'daki son gelişmeleri görüşmesi bekleniyor.
Mısır resmi makamlarından henüz ziyarete dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da başlattığı saldırının ardından dördüncü kez Mısır'a geliyor.
Darbeci General Hafter geçen nisan, mayıs ve ağustos aylarında Sisi ile bir araya gelmişti. Sisi yönetimi, Libya'da Hafter ve Tobruk Temsilciler Meclisini desteklediğini deklare etmişti.
Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin darbeci lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:12   Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Haber
19:12   Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Haber
19:11   Masterchef cemre, kök hücre bağışı harekatı başlattı - Haber
19:11   BBP Genel Başkanı Destici'den Diyarbakır annelerine destek ziyareti (1) - DİYARBAKIR - Haber
19:10   Manisa'da bir kişi eşini bıçakla yaraladı - Haber
18:33   İstanbul'da yarın bu yollar kapalı - Haber
18:30   Kar yağışı yurdu esir aldı! Eskişehir ve Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi - Haber
18:16   BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti - Haber
17:52   Arnavutköy'de cami minaresi fırtınanın etkisiyle sallandı - Haber
17:43   Şaka faciayla bitti! Arkadaşının sevgilisini başından vurdu - Haber
30.12.2019 19:14:17