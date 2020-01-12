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Darbeci Hafter, 24 saat geçmeden ateşkesi ihlal etti

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, ülkenin doğusundaki darbeci Halife Hafter'e bağlı güçlerin gece yürürlüğe giren ateşkesi defalarca ihlal ettiğini açıkladı. UMH Sözcüsü Muhammed Kanunu, Hafter milislerinin vatandaşların evlerine baskın düzenlediğini ve mülklerini yağmaladığını ifade etti.

12.01.2020 18:47 | Son Güncelleme: 12.01.2020 18:55

Türkiye ve Rusya'nın 'ya yönelik ateşkes çağrısını kabul eden Hafter güçleri, 24 saat geçmeden ateşkesi ihlal etti.

UMH Sözcüsü Muhammed Kanunu, hükümet güçlerinin yürüttüğü Burkan el-Gadab operasyonunun basın merkezinde yayımlanan açıklamasında, Hafter güçlerinin, başkent Trablus'un güneyindeki Salahaddin ve Vadi er-Rabi bölgelerinde ateşkesi defalarca ihlal ettiğini belirtti.

Kununu, Hafter milislerinin, vatandaşların evlerine baskın düzenlediğini ve mülklerini yağmaladığını ifade etti.

ATEŞKESİ KABUL ETTİKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkes çağrılarını reddederek askeri operasyonlara devam edileceğini açıklayan darbeci Hafter'e bağlı güçler, geri adım atarak ateşkesi kabul ettiklerini duyurmuştu. Hafter'in Sözcüsü Mismari, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı görüntülü mesajında, Libya'nın batısındaki "operasyonlarına ilişkin ateşkes çağrısını kabul ettiklerini" ancak karşı tarafın ateşkesi ihlal etmesi halinde şiddetle karşılık vereceklerini kaydetmişti.

LİBYA'DA SON DURUM

Libya'da Muammer Kaddafi'nin devrildiği 2011'de başlayan iç savaş hala sürüyor. Birleşmiş Milletler'in (BM) siyasi çözüm çabaları da bugüne kadar başarıya ulaşmış değil.

İki farklı hükümet tarafından yönetilen ve coğrafi olarak da üçe bölünmüş durumda. Libya'nın Trablus ve Sirte gibi batısındaki şehirleri BM tarafından desteklenen ve uluslararası alanda tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti; doğu kesimlerini ise Tobruk merkezli General Halife Hafter'e bağlı gruplar kontrol ediyor. Libya'nın büyük oranda çöl olan güney kesimlerinin kontrolü de yerel aşiretlerin elinde.

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Darbeci Hafter, 24 saat geçmeden ateşkesi ihlal etti

Halife Hafter, Hükümet, Libya, Dünya

Kaynak: AA


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