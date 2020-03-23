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Darbeci Hafter'e bağlı milisler son 24 saatte 3 sivili öldürdü

Hafter'e bağlı milisler, Güney Trablus bölgesini bombalayarak son 24 saatte 3 sivili öldürdü.

23.03.2020 22:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:04
Darbeci Hafter'e bağlı milisler son 24 saatte 3 sivili öldürdü
Hafter'e bağlı milisler, Güney Trablus bölgesini bombalayarak son 24 saatte 3 sivili öldürdü.

Libya 'da darbeci General Hafter'e bağlı milisler sivilleri katletmeye devam ediyor. El Wefag Hükümeti tarafından yapılan açıklamada Pazartesi günü Hafter'e bağlı milislerin Güney Trablus'ta bulunan Ain Zara bölgesine yaptıkları bombalı saldırı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu. Sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada hayatını kaybedenlerden birinin 20 yaşında olan Samar Abdul Jalil Al-Sheridi olduğu bildirildi. Al-Sheridi, Hafter'e bağlı milisler tarafından son 24 saatte öldürülen üçüncü sivil oldu. Hafter'e bağlı milisler öğlen vakti yaptıkları bombalı saldırıda yine aynı bölgede 42 ve 55 yaşlarında olan 2 sivili katletmişti. - TRABLUS

Kaynak: İHA

Etiketler : Trablus, Libya, 3. Sayfa

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