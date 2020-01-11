Darbeci yarbay Murat Bolat, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaçırma planını anlattı

Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği hain darbe girişimine dair Türkiye'de bugüne kadar duyulmamış bir detay gün yüzüne çıktı. Terör örgütü tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletin zirvesindeki isimleri kaçırma görevi verilen darbeci yarbay Murat Bolat , "Vicdanımı rahatlatmak için anlatıyorum" diyerek başladığı konuşmasında hain planlarını tek tek anlattı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden 10 gün sonra müebbet hapse mahkum edilen darbeci tabur komutanı eski yarbay Murat Bolat'ın ifadesi gün yüzüne çıktı. Bolat, vicdanını rahatlatmak için bu ifadeyi verdiğini ve bir daha böyle olayların yaşanmasını istemediğini söyledi.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre darbeci yarbay Bolat şunları anlattı:

"TOPLAM 9 HELİKOPTER GÖREV ALACAKTI"

"Helikopterlerle ilgili operasyonel görevlerde yer alacak 2-3 kişi vardı. 2 tane planlı, 2 tane de ihtiyaç duyulursa helikopter planı vardı. Tüm planlama burada yapıldı, ana koordinasyon yapıldı. Bu planlardan birincisi, Cumhurbaşkanı'nın Marmaris'te tatil yaptığı yerden alınması. İstanbul'daki 4 Skorsky helikopter Çiğli'deki SAT timlerini alacak, o timler kendi cephanelerini patlatacaklar yani çalacaklar, teçhizat, mühimmat alacaklar. Sonra 4. Kara Havacılık Alayı'nın helikopterleri ile buluşup Çiğli'ye geçip Kara Havacılık Komutanlığı'ndan 3 tane Couger helikopteri alacaklar. Toplam 9 helikopter görev alacaktı. (6 Kara Havacılık'tan, 3 Hava Kuvvetleri'nden).

80-90 kişilik operasyonel ekiple Marmaris'e geçecekler. Sayın Cumhurbaşkanı alınacak, devamında ikmal yapıp Çiğli'ye geçecekler."