Darbeci yurtta sulh konseyini ele veren ses kayıtları

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İSMET KARAKAŞ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin askeri kanadındaki planlayıcıları ve icracıları olan yurtta sulh konseyi üyeleri arasında geçen telefon görüşmeleri, sanıkların gerçekleri inkar ettiklerini bir kez daha ortaya çıkardı.Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Kara Havacılık Komutanlığı darbe davası dosyasındaki olay gününe ait iki ayrı görüşme kaydı, mahkemede darbeden habersiz olduklarını, yurtta sulh konseyi üyesi olmadıklarını savunan sanıkları ele verdi.15 Temmuz akşamı yapıldığı tespit edilen ilk görüşme, sözde konseyde "Kara Kuvvetlerindeki irtibat personeli" olan eski tuğgeneral Erhan Caha ile darbeci helikopter pilotlarını yöneten ve sözde atama listesinde "Kara Havacılık Komutanı" olarak atanan eski tuğgeneral Ünsal Coşkun arasında gerçekleşiyor.Darbe için havalanan helikopterlerin Akıncı Üssü'ne gittiğini Caha'ya bildiren Coşkun, olay günü Kara Havacılık kışlasına giden dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ve beraberindeki askeri heyetin gelişi nedeniyle "planlanan faaliyetin" erken başladığını ifade ediyor.FETÖ sanığı Caha'nın, "Planlanan faaliyetleri bekliyoruz." sözlerini kullandığı görüşmede, şu diyalog gerçekleşiyor:"Caha: Tuğgeneral Erhan.Coşkun: Tuğgeneral Coşkun.Caha: He abicim.Coşkun: Abi kolay gelsin.Caha: Sağ ol, sağ ol.Coşkun: Ne yaptınız?Caha: Helikopterler?Coşkun: Helikopterler, 10 tane Akıncı'ya geçti. Diğerleri de burada bekliyor onları.Caha: Çok güzel, çok güzel yani bir faaliyet, planlanan faaliyetleri bekliyoruz.Coşkun: Evet evet, tabii erken olduğu için...Caha: Niçin öyle bir şey oldu, senin oraya ekip geldi galiba.Coşkun: Abi anlamadık ya.Caha: Bir şey demediler mi?Coşkun: Dediler.Caha: Ne dediler?Coşkun: Baktılar, incelediler. Niye gece uçuşu, şey gece uçuşu var mı, bilmem ne filan diye öyle incelediler, gittiler.Caha: İyi, hadi kolay gelsin.Coşkun: Hadi sağ ol sağ ol, görüşürüz abi."Kara Kuvvetlerinde Caha, Genelkurmay'da ÖztürkDarbe girişimi sırasında gerçekleşen ikinci görüşme ise sözde konseyin üyesi olan dönemin Kara Havacılık Komutanlığı kurmay başkanı eski yarbay Mehmet Şahin ile Coşkun arasında yapıldı.Şahin'in, yurtta sulh konseyi üyeliğini mahkemede inkar eden eski tuğgeneral Caha ile eski albay Doğan Öztürk'ün ismini "irtibat personeli" olarak kullanması dikkati çekiyor.Şahin ve Coşkun arasında gerçekleşen konuşma şu şekilde:"Şahin: Yarbay Şahin.İlhan Ocakcıoğlu: Komutanım buyurun, İlhan başçavuş.Şahin: Ne oldu, helikopter sayılarını söyleyecektiniz bana bi ya.Ocakcıoğlu: Komutanım söyleyeyim, Ünsal Paşa'm burada kendisine ilettik. (yanında bulunan kişiye dönerek) Kurmay başkanım komutanım, Şahin yarbay. (Bundan sonra telefonu eski tuğgeneral Coşkun alıyor)Coşkun: Mehmet.Şahin: Komutanım.Coşkun: Buyur.Şahin: Komutanım Kara Kuvvetleri karargahında Erhan Caha ile irtibata geçilecek, Genelkurmay'da da Doğan Öztürk'le.Coşkun: Tamam.Şahin: Onlarla geçilecek. Şimdi de şeyi istiyorlar, helikopter sayılarını, kaç helikopter gitti...Coşkun: Akıncı'ya...Şahin: Akıncı'ya. Bunu biliyor musunuz?Coşkun: Eee var, bir dakika. (Yanındakilere soruyor) Toplam kaç oldu? (Bir süre bekledikten sonra) 8 S-70, 2 Cougar, diğerleri de burada. Şeyler, Taarruzlar burada."