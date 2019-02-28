Darbecilere Selam Duran Değil, Yargılayan Bir Yargı Var"

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bugün 15 Temmuz darbe girişimini, 28 Şubat darbecilerini yargılayan bir yargı var. Daha önce darbecilere selam duran yargı varken, bugün darbecileri yargılayan bir yargı var." dedi.Çeşitli programlara katılmak üzere Van'a gelen Bakan Gül, Ferit Melen Havaalanı'nda Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, kurum amirleri ve partililer tarafından karşılandı.Buradan Van Adliye Sarayı'na geçen Bakan Gül, Başsavcı İbrahim Keskin'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Gül, Van'da Bölge Adliye Mahkemesi kurulmasına yönelik karar aldıklarını belirterek, yaz kararnamesiyle buraya istinaf mahkemesini kurmuş olacaklarını söyledi.Gül, böylece güven veren, daha adil, makul sürede yargılamanın tamamlanması, yargının hızlanması, yargıya güvenin artırılması anlamında önemli bir adımın daha atılmış olacağını ifade ederek, yaptıkları yatırımlarla Van Adliyesinin genel anlamda sorunlarının olmadığını aktardı."Türkiye'nin demokrasisi güçlendirilmiştir""Türkiye ne zaman demokrasiye yaklaştıysa darbelerle, muhtıralarla demokrasi kesintiye uğratılmak, ortadan kaldırılmak istendi." diyen Bakan Gül, şöyle devam etti:"27 Mayıs darbesi, 12 Mart muhtırası 12 Eylül darbesi, 28 Şubat, 27 Nisan e-muhtırası, 15 Temmuz darbe girişimi milletimizin milli iradenin ortadan kaldırılmasına yönelik müdahaleler olarak karşımıza çıktı. Bin yıl sürecek denen darbe girişimi, aradan uzun zaman geçmeden AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletin desteğiyle 28 Şubat'ın tüm uygulamaları sona erdirilmiş önemli mesafeler kat edilerek Türkiye'nin demokrasisi güçlendirilmiştir. Elbette demokrasinin daha da güçlendirilmesi için mücadelemiz kesintisiz şekilde sürecektir."Geçmişte 28 Şubat brifinglerine selam duran, darbecileri ayakta alkışlayan, 27 Mayıs'ın darbe hukukunu meşrulaştıran, ülkenin seçilmiş başbakanını, gençleri idam sehpasına götüren bir zihniyet, darbecinin yanında duran bir yargı olduğunu vurgulayan Gül, "Bugün 15 Temmuz darbe girişimini, 28 Şubat darbecilerini yargılayan bir yargı var. Daha önce darbecilere selam duran yargı varken, bugün darbecileri yargılayan bir yargı var." diye konuştu.Gül, bu mücadele yapılırken demokrasiyi tahkim ederken temel çizgilerinin kararlılık vurgusu, adaletten, hakkaniyetten ayrılmamak olduğunu ifade etti.Ülkede yargıyı bir güç manivelası olarak gören zihniyetlerin hep bulunduğunu, FETÖ'nün bunun temel göstergesi olduğunu dile getiren Gül, şunları kaydetti:"FETÖ'cüler kendilerinden olmayanları fişleyerek, dinleyerek usulsuz deliller oluşturarak Türkiye'de sandıktan çıkmayan anlayışı iktidara getirmek için 17-25 Aralık darbe girişimini yaptı. Türkiye'de korku imparatorluğu oluşturarak yargıyı bu güç alanlarında bir manivela olarak kullanmaya çalıştılar ama bugün yargı önünde hesap vermekteler. Türk yargısı adaletten şaşmadan bu mücadelesini vermektedir. Aksi takdirde öncekilerden farkımız olmaz. Hukuktan taviz vermeden bu mücadele verilecektir. Bu mücadeleyi verirken de masumla suçluyu ayırt ederek mücadeleyi yapmak en önemli kırmızı çizgimizdir. Kararlı şekilde Türkiye demokrasisini, anayasasını, hukukunu geriletmek isteyenlere karşı mücadelemiz kararlı şekilde sonuna kadar devam edecek."Gül, adliyelerde birçok reform yaptıklarını ancak "tüm sorunları çözdük" diyemeyeceklerini bildirerek, FETÖ'cülerin tasfiyesi, yeni alınan hakim savcıların eğitimleri, tecrübelerini artırmanın temel yaklaşımlarından biri olduğunu dile getirdi.Yargıda hedef süre uygulamasını başlattıklarını, vatandaşların artık açtığı davanın ne zaman sonuçlanacağını öngördüğünü anlatan Gül, "Bu güven veren adalet anlamında önemli bir gelişmedir. Yargı mensuplarımızın niteliklerini artırma konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hakim, savcı olmak için 70 puan barajını getirdik. Bunun gibi çalışmalarla yargıya güveni artırmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.Bakan Gül, daha sonra Van Bölge Adliye Mahkemesi binasında incelemelerde bulunarak Valiliğe geçti.