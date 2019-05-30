Gurbetçi genç kızı ağlayarak girdiği hastaneden şarkı söyleyerek ayrıldı

Almanya'dan geldiği Adana'da darbedildiği ileri sürülen ve Türkçe bilmediği için polislerle iletişim kurmakta güçlük yaşayan gurbetçi genç kız hastanede tedavi edildi.

Merkez Çukurova Toros Mahallesi PTT Caddesi'nde darbedilmiş bir genç kızın olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Polisler, adrese ulaştıklarında gurbetçi Evin Y.'yi (20) yerde oturmuş ve ağlar halde buldu.

Almanya'dan kentteki yakınlarını ziyarete geldiği öğrenilen Evin Y., Türkçe bilmediği için polisler kendisiyle iletişim kurmakta zorlandı.

Bir polis memuru cep telefonundaki Türkçe-Almanca sözlük uygulamasını kullanarak genç kızla iletişim kurmaya çalıştı.

Ağlayan Evin Y.'ye bir kadın polis memuru kolonya verirken, bir vatandaş da su getirdi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırılan genç kızın vücudunun çeşitli yerlerinden darp izleri olduğu belirlendi.

Kimseden şikayetçi olmadığı öğrenilen Evin Y.'nin ağlayarak girdiği hastaneden şarkı söyleyerek ayrılması dikkati çekti.

Kaynak: AA