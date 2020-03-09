Darbedilip elleri bağlanarak kaçırılmak istenen kişi kurtarıldı - ADANA
Adana'da darbedip ellerini bağladıkları kişiyi, otomobille kaçırmak istediği iddia edilen 4 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.
09.03.2020 20:39 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:41
Adana 'da darbedip ellerini bağladıkları kişiyi, otomobille kaçırmak istediği iddia edilen 4 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde Veysel Ç'yi zorla otomobile bindiren kişileri gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda iki otomobili takibe aldı.
Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan iki otomobilde bulunan 4 şüpheli yakalandı.
Otomobilde başına sert bir cisimle vurularak yaralandığı tespit edilen, elleri arkadan bağlanmış şekilde bulunan Veysel Ç. kurtarıldı.
Veysel Ç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.
İhbar üzerine Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda iki otomobili takibe aldı.
Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan iki otomobilde bulunan 4 şüpheli yakalandı.
Otomobilde başına sert bir cisimle vurularak yaralandığı tespit edilen, elleri arkadan bağlanmış şekilde bulunan Veysel Ç. kurtarıldı.
Veysel Ç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Darbedilip elleri bağlanarak kaçırılmak istenen kişi kurtarıldı - ADANA
Etiketler : Organize Sanayi Bölgesi, Sarıçam, Tarsus, Adana, Güncel
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