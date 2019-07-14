14.07.2019 15:06
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Darbettiği kişinin köpeğini gasbeden şüpheli yakalandı

Darbettiği kişinin köpeğini gasbeden şüpheli yakalandı

Bursa'da bir kişiyi darbettikten sonra köpeğini gasbeden zanlı gözaltına alındı.

Bursa'da bir kişiyi darbettikten sonra köpeğini gasbeden zanlı gözaltına alındı.
İddiaya göre, müşteki Ö.Ş. (62), Millet Mahallesi Yunus Emre Parkı'nda "Pekinez" cinsi köpeğini gezdirdiği sırada yanına yaklaşan iki kişiden biri köpeği sevmeye başladı.
Ö.Ş, bu kişinin bir süre sonra köpeği alıp uzaklaşmaya başladığını görünce köpeği geri vermesini istedi. Bunun üzerine Ö.Ş'yi darbeden şüpheli, köpeği de alarak bölgeden uzaklaştı.
Ö.Ş'nin ihbarı üzerine, olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelediğinde, şüphelinin M.B. (38) olduğunu tespit etti.
Kısa süre sonra yakalanan M.B, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Bursa, Güncel

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