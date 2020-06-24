Darbettikleri bir kişiye bankadan zorla para çektirmeye çalışan 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, darbettikleri bir kişiye bankadan zorla para çektirmeye çalışan 4 şüpheli tutuklandı.

24.06.2020 01:31 | Son Güncelleme: 24.06.2020 01:57
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, darbettikleri bir kişiye bankadan zorla para çektirmeye çalışan 4 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 22 Haziran'da Gebze'de bir banka şubesinden bir kişiye zorla işlem yaptırılarak para çektirilmeye çalışılan şüphelinin olduğu ihbarını üzerine söz konusu bankaya giden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mağdur ve şüpheli E.T'nin işlem için sıra beklediğini gördü.
Ekipler, şüpheli E.T ve birlikte hareket ettiği tespit edilen, dışarıda araçta bekleyen T.Ö'yü gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada 1 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda, E.T, T.Ö, M.S. ve M.A.B'nin borç tahsili için mağdur vatandaşı darbettikleri, zorla bir depoda tuttukları ve bankadan zorla para çektirmeye çalıştıklarını tespit eden ekipler, diğer 2 şüpheliyi de yakaladı.
Şüpheliler E.T, T.Ö. ve MS'nin dolandırıcılık, mala zarar verme, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, kasten yaralama, yağma, 6136 sayılı kanuna muhalefetten ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Darbettikleri bir kişiye bankadan zorla para çektirmeye çalışan 4 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Kocaeli, Banka, Gebze, Güncel, Haber

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