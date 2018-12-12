Darbeturks' Operasyonunda 1 Adli Kontrol

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:38



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:38

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dolandırıcılara yönelik yapılan 'darbeturks' operasyonunda gözaltına alınan 2 şahıstan 1'i savcı tarafından serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Önleme Büro Amirliği görevlileri, internet ortamında yaptığı sanal devriye görevinde 'darbeturks.com' isimli internet sitesinde değişik banka ve kurumlara ait sitelerin sahtesini phishing script (sahte oltalama sitesi) hazırlayıp satışının yapıldığı belirledi. Ekipler, bu şekilde banka ve kurum internet sayfasına girdiğini düşünen vatandaşların kimlik ve kart bilgilerini kopyalayan F.Ü. (20) isimli şahsı tespit ederek İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde bulunan evine yaptığı operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan F.Ü.'nün çalıştığı iş yeri olan Şubaşı Demirciler Yokuşu'nda bulunan adrese yapılan operasyonda iş ortağı R.K (20) de yakalandı. Gözaltına alınan 2 zanlı sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale incelemek üzere el konuldu.Samsun Adliyesine sevk edilen R.K. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen F.Ü. de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN