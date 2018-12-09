Darbukacıyla tartıştı restoran çalışanının öldürdü
DENİZLİ - Denizli
'de bir restoranda darbukacıyla tartışan şahıs silahına sarıldı. Darbukacıyı yaralayan zanlı, olayla alakası olmayan restoran çalışanını öldürdü. Edinilen bilgiye göre, Çamlaraltı Mahallesi
6051 Sokak'taki bir restoranda O.D. isimli şahısla restoranda darbuka çalan Seyhan
D. arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra yerini kavgaya bıraktı, kavgada iddiaya göre Seyhan D. mutfağa girerek aldığı bıçakla kendini savunmaya çalıştı. Yine iddiaya göre O.D., yanındaki silahla restoranın mutfak kısmına rastgele ateş açtı. Silahtan çıkar kurşunlar mutfakta çalışan Haydar Varan ile Seyhan D.'ye isabet etti. Ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi
Hastanesine kaldırılan Varan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, bacağından yaralanan Seyhan D.'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Öte yandan olayda hayatını kaybeden Varan'ın fanatik bir Denizlispor
taraftarı olduğu ve diğer taraftarlar tarafından sevilen biri olduğu öğrenildi. Polis
ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Çamlaraltı Mahallesi,Seyhan,Denizli
09 Aralık 2018 Pazar 02:16