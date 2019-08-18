Haberler» Güncel» Haber

Daredenliler Ali Kınık ve Mustafa Ceceli ile coştu

Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen 66. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nde ünlü sanatçılar Mustafa Ceceli ve Ali Kınık konser verdi.

18.08.2019 16:41 Daredenliler Ali Kınık ve Mustafa Ceceli ile coştu
Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen 66. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nde ünlü sanatçılar Mustafa Ceceli ve Ali Kınık konser verdi.

66. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali çerçevesinde ilçede konser veren Ali Kınık ve Mustafa Ceceli, Darendelilere unutulmaz bir gün yaşattı. Yaklaşık 12 bin kişinin katıldığı konserde sahne alan sanatçılar, seslendirdikleri parçalarla festivale renk kattı. Binlerce kişi hep bir ağızdan şarkılar söyleyerek eğlendi. - MALATYA

Mustafa Ceceli, Ali Kınık, Darende, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:02   Osmaniye'de fırtına; ağaç ve elektrik direkleri devrildi
18:00   Haliç Metro Köprüsü'nden düştü
17:59   Didim sahillerinde yoğunluk
17:59   Şanlıurfa'da 14 kişinin yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasında
17:59   SARIYER'DE KOLONLARI PATLAYAN 9 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ -2
17:58   "Drift Festivali" düzenlendi
17:57   Fransa, Open Arms'dan 40 mülteciyi kabul edecek