Darende'de 18 Mart Etkinliği

Kaynak: İHA

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Darende ilçesinde de program düzenlendi.Darende Kaymakamlığı önünde Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan program daha sonar Darende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda devem etti. Buradaki programda konuşan Kaymakam Enver Hakan Zengince, Çanakkale Zaferinin önemine değinerek "Canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hatırası için bizlerin üzerine düşen vazife, her karış toprağı şehit kanı ile sulanmış topraklarımızı bundan sonrada aynı şiarla müdafaa ve muhafaza etmektir" dedi. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü anma programı daha sonra öğrencilerin günün anlam ve önemini anlatan şiirler okuması ile sürdü.Programa Kaymakam Enver Hakan Zengince, Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Kazancıoğlu, Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, daire amirleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. - MALATYA