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Darende'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Malatya'nın Darende ilçesinde de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

03.12.2019 16:41 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:46Darende'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
'nın ilçesinde de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Cumhuriyet İlköğretim Okulu özel eğitim sınıfında eğitim gören öğrenciler, hazırladıkları resim ve gösterileri sergileyerek doğum günü pastası kesti. Okul Müdürü Mehmet İnce burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de nüfusun yüzde 12'sinin engelli olduğunu hatırlatarak, herkesin daha duyarlı olmasını istedi. İnce, özel eğitim öğrencilerinin yaşadığı sorunların sadece engellileri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimini ilgilendirdiğini ifade etti. Konuşmaların ardından etkinlikte, özel eğitim alan öğrencilerin çalışmaları sergilendi. Programın sonunda engelli çocuklara sınıf arkadaşları tarafından hediye verilmesi esnasında duygusal anlar yaşandı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla okul idaresi tarafından yaptırılan pasta, öğrenciler tarafından kesildi. Etkinliğe, Kaymakam Malik Çalışır, Belediye Başkan Vekili Mehmet Büyüktepe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, ilçe Jandarma Komutanı Teğmen Ufuk Kale ve daire amirleri ve öğrenci aileleri katıldı. Diğer yandan, Nadir İlkokulu öğrencileri Yeni Zeynep Sultan Rehabilitasyon merkezini ziyaret ederek, engelli öğrencilere oyuncak hediye ettiler. Nadir İlkokulu Müdürü Mustafa Kızmaz, sağlıklı herkes bir engelli adayıdır. Engelliler bizden farklı değildir. Bunları anlatmak için öğrencilerimizle böyle bir etkinlik düzenledik" dedi.

Nadir İlkokulu'nun etkinliğine, ilçe milli eğitim müdür Fevzi İnce, şube müdürü Ali Kızmaz da katıldı. - MALATYA

Dünya Engelliler Günü, Malatya, Darende, Güncel

Kaynak: İHA

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