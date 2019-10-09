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Darende'de 3. etap TOKİ konutları teslim edildi

Malatya'nın Darende ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca yapımı tamamlanan 12 bloktan oluşan 253 konut, hak sahiplerine teslim edildi.

09.10.2019 13:06Darende'de 3. etap TOKİ konutları teslim edildi
Malatya'nın Darende ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca yapımı tamamlanan 12 bloktan oluşan 253 konut, hak sahiplerine teslim edildi.
2018 yılında yapımı tamamlandığı halde ilçeye doğal gaz verilemediği için teslim edilemeyen konutlar, doğal gazın hatta verilmesiyle konutlarda hak sahiplerine teslim edildi.
Resmi işlemlerini yaptırarak anahtarlarına kavuşan vatandaşlar, uzun zamandır bekledikleri evlerine taşınmanın mutluluğunu yaşıyor.
Dar gelirli aileler için 2+1 şeklinde inşa edilen 253 konut için de 12 bin metre kare yeşil alan, 130 araçlık otopark, 2 çocuk parkı ve 200 kişilik açık amfi tiyatro ile iki dükkanlı bir ticaret merkezi bulunuyor.

Malatya, Darende, Güncel

Kaynak: AA

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