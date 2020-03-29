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Darende'de 384 yaşlıya yardım

Malatya'nın Darende ilçesinde bir haftada 384 yaşlı vatandaşa vefa sosyal destek grubu tarafından yardım yapıldı.

29.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:22
Darende'de 384 yaşlıya yardım
Malatya 'nın Darende ilçesinde bir haftada 384 yaşlı vatandaşa vefa sosyal destek grubu tarafından yardım yapıldı.

Darende Kaymakamı Malik Çalışır, korona virüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara hizmet verilmesi için kurulan vefa sosyal destek grubu çalışmaları hakkında bilgi verip, "22 Mart 2020 itibariyle Darende vefa sosyal gurubumuz faaliyetlerine başlamıştır. Bu süreç içerisinde geçen altı günlük zamanda bugüne kadar 384 vatandaşımızla irtibat kurduk. Bu vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçları giderilmiştir. Bir kısmının da maaş ödemeleri kendi kapılarında gerçekleştirildi. Oluşturduğumuz vefa destek gurubumuz canla başla vatandaşlarımızı yalnız bırakmama adına sorumlu olacak şekilde yürütüyorlar" ifadelerini kullandı.

İlçe kaymakamlığında her gece iletişim merkezi bünyesinde bir personelin nöbet tutuğunu belirten Çalışır, "Ayrıca da hafta sonları iki tane personelimiz iletişim merkezi görevlisi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Geride bıraktığımız süre zarfında hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik. Sokağa çıkmayan vatandaşımız hiçbir zaman kendisini yalnız hissetmedi" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: 22 Mart, Malatya, Darende, Güncel

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