Darende'de 40 Bisiklet Dağıtıldı

Sağlık Bakanlığı
ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlıklı yaşam ve gençleri spora teşvik amacıyla Malatya
'nın Darende
ilçesine gönderilen 40 bisiklet, çekilişle gençlere dağıtıldı.
Esnaf Kefalet Kooperatifi Salonunda gerçekleştirilen dağıtım töreninde konuşan Darende
Kaymakamı Enver Zengince, Belediye Başkanı Süleyman Eser
'in gayretleriyle alınan 40 bisikletin gençlere hayırlı olmasını diledi.
Sağlık Bakanlığının çok güzel bir projeye imza attığını belirten Zengince, şunları kaydetti:
"Gençlerimiz enerji dolu. Hareket olmayan yerde hiçbir şey olmaz. Hareketsiz halden hareketli hale geçmeniz lazım. Bunun bir vesilesi de bisikletle çocuklarımızı, gençlerimizi harekete teşvik etmek. Bu konuda Sağlık Bakanlığımızdan temin edilen bisikletlerin çekilişle dağıtımını yapıyoruz. Bu bisikletleri kullanacak gençlere bir tavsiyem var. Maalesef zaman zaman, olmasını istemediğimiz kazalar meydana geliyor. O sebeple gençlerimiz mutlaka önlem alsın. Mutlaka ve mutlaka kask takın, bisiklet yolunu kullanın, normal trafiğe çok girmeyin. Biz hiçbir gencimizi trafik terörüne kurban vermek istemiyoruz."
Belediye Başkanı Süleyman Eser
de geldikleri günden beri gençlere yönelik birçok proje ve etkinlik hayata geçirdiklerini dile getirdi.
Dağıtacakları bisikletlerle birlikte halkın ve gençlerin bisiklete olan ilgisine katkıda bulunduklarına değinen Eser, uygulamayla vatandaşlara bisiklet kullanma alışkanlığı da kazandırmak istediklerini belirtti.
Malatya, Darende, Güncel
Kaynak: AA