Darende'de 6 Bekçi Göreve Başladı

Malatya
'nın Darende
ilçesinde görev yapacak 6 çarşı ve mahalle bekçisi, göreve başladı.
Eğitimlerini tamamlayarak göreve başlayan bekçiler, amirlerinden aldıkları emir sonrası sorumluluk bölgelerine dağılarak halkın gece güvenliğini sağlamak amacıyla cadde ve sokaklarda gezip olumsuzluklar karşısında ilk düdüklerini çaldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçenin huzur ve güvenliğini sağlamak için yürütülen çalışmalara takviye olarak görevlendirilen çarşı ve mahalle bekçilerinin, gece saatlerinde cadde ve sokaklarda yaya devriye görevi yaparak şüpheli kişi, araç ve olaylara hızlı ve etkin müdahale edip, emniyet teşkilatına katkı sağlayacakları kaydedildi.
Malatya, Darende, Güncel
Kaynak: AA