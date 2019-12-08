Haberler » Güncel » Darende'de Aile ve Dini Rehberlik Merkezi kuruldu - Haber

Darende'de Aile ve Dini Rehberlik Merkezi kuruldu

Malatya'nın Darende ilçe Müftüsü Nurullah Birlik, Çarşı Cami bünyesinde "Aile ve Dini Rehberlik Merkezi" kurulduğunu belirtti.

08.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:44Darende'de Aile ve Dini Rehberlik Merkezi kuruldu
'nın ilçe Müftüsü Nurullah Birlik, Çarşı Cami bünyesinde "Aile ve Dini Rehberlik Merkezi" kurulduğunu belirtti.
Birlik, gazetecilere yaptığı açıklamada, topluma aile hakkında dini bilgiler sunmak, aileyi ve aile içinde bireyi tehdit eden problemlerin çözümüne yardımcı olmak üzere "Aile ve Dini Rehberlik Merkezini kurduklarını söyledi.
Merkezin, rehberlik bürosuna ek olarak daha kapsamlı çalışma yapmak amacıyla "Dini Rehberlik Merkezi" kurulduğunu anlatan Birlik, "İki görevlimiz haftanın 5 günü burada aileleri ve vatandaşları konuk edecek. Burası herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bir yer. İlerleyen günlerde daha nezih hale getireceğimiz bu noktada dini rehberlik ve manevi destek hizmetinin yanı sıra farklı sosyal-kültürel ve dini faaliyetlerle birlikte ailenin korunmasına, güçlendirilmesine yönelik projeleri de gerçekleştireceğiz." dedi.

Malatya, Darende, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:43 Küçükçekmece'de konut ve okullar arasına hayvan rehabilitasyon merkezi yapımına tepki sürüyor - Haber
13:42 Yahşihan Belediyesi kar küreme aracı aldı - Haber
13:41 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 97'nci gününde - Haber
13:41 PENDİK'TE HIRSIZLARIN KAPIYI LEVYEYLE AÇMASI KAMERADA - Haber
13:37 Isparta'da 'Aramızda Engel Yok' yemeği - Haber
11:10 Türkiye son 9 yılın en kurak kasım ayını geçirdi - Haber
11:05 Cezaevi çıkışında gelinlikle karşıladığı eşi elinde sigara söndürdü - Haber
10:38 Öğretmen dayağı sonucu yatağa mahkum kalan çocuklarına 26 yıldır bakıyorlar - Haber
09:56 Hindistan'da fabrikada yangın çıktı: 43 ölü - Haber
09:06 Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Şehir Üniversitesi yanıtı - Haber
8.12.2019 13:46:53