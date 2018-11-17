Darende'de Bağımlılıkla Mücadele Semineri

Darende
'de bağımlılıkla mücadele konulu seminer verildi.
Mehmet Emin Ilıcak Anadolu Fen Lisesi tarafından Darende Kaymakamlığının desteğiyle yürütülen Bağımlı Olma Hayatı Kucakla Projesi kapsamında seminer düzenlendi.
Seminere konuşmacı olarak katılan Bingöl Üniversitesi
Öğretim Üyesi Bayram Yurt, katılımcılara madde bağımlılığı, sigaranın zararları, aile içi iletişim, sigaranın açacağı fiziksel ve ruhsal sonuçlar, uyuşturucu maddelerin çeşitleri hakkında bilgi verdi.
Semineri kamu çalışanları ve öğrenciler takip etti.
Darende
17 Kasım 2018 Cumartesi 12:02