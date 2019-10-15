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Darende'de Başhekim Mustafa Karabulut görevine başladı

Malatya'nın Darende İlçesi Hulusi Efendi Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne atanan Mustafa Karabulut'un görevine başladığı bildirildi.

15.10.2019 13:57Darende'de Başhekim Mustafa Karabulut görevine başladı
Malatya'nın Darende İlçesi Hulusi Efendi Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne atanan Mustafa Karabulut'un görevine başladığı bildirildi.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Karabulut, ilçe devlet hastanesinde görevine başladıktan sonra yaptığı açıklamada, en iyi hizmeti yapmaya çaba göstereceğini ifade ederek, " Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi Malataya'nın donanımlı hastanelerinden biridir. Çevre ilçelerden gelen hastalarımızın olduğunu da öğrendim. İnşallah daha güzel hizmetlere imza atarız" dedi.

1972 Malatya doğumlu olan Karabulut, Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi Devlet Hastanesi 2 yıl, Van Yüksek İhtisas Hastanesi 3 yıl, Malatya Gözde Hastanesi 3 yıl, Malatya Müjde Hastanesi 2 yıl, Malatya Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı 2,5 yıl ve Malatya Devlet Hastanesinde Kardiyoloji uzmanı olarak 4 yıl görev yaptı. - MALATYA

Mustafa Karabulut, Devlet Hastanesi, Malatya, Darende, Güncel

Kaynak: İHA

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