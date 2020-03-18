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Darende'de çiçek açan kayısı kara gömüldü

Malatya'nın Darende ilçesinde çiçek açan kayısılar kara gömüldü.

18.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:28
Darende'de çiçek açan kayısı kara gömüldü
Malatya 'nın Darende ilçesinde çiçek açan kayısılar kara gömüldü.

İlçede gece yağmaya başlayan kar yağışı etkili oldu. Yeni çiçek açan kayısılar kar altında kaldı. Bir süre önce açan çiçekler nedeniyle tarlaların beyaza büründüğü ilçe kar yağışı nedeniyle tamamen beyaz örtüyle kaplandı.

karla birlikte ilçede kart postlallık görüntüler de ortaya çıktı - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Malatya, Darende, Güncel

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