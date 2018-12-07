Darende'de Cuma Çıkışı Yemen'e Yardım Toplandı

Malatya
'nın Darende
ilçesinde, cuma namazı sonrasında tüm camilerde Yemen
için para toplandı. Diyanet İşleri Başkanlığı
tarafından yurt genelinde başlatılan yardım kampanyası, Darende'deki camilerde de uygulandı.
Cuma namazı çıkışında yapılan yardım toplama kampanyasına cemaat, imkanları ölçüsünde nakit bağışta bulundu. Cep telefonlarında YEMEN yazıp 5601'e kısa mesaj göndererek de 10 lira katkıda bulunabilinen kampanyaya kimileri de bu yolla katıldı.
Cuma namazı için Somuncu Baba
Külliyesine gelen Darendelilerden Haki Çelik, Yemen'de yaşanan insanlık dramına duyarsız kalmamak için maddi olarak gücünün yettiğince katkıda bulunmak istediğini söyledi.
Ortaokul öğrencisi Hulusi Polat da televizyonlarda izlediği haberlerden dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, evinde biriktirdiği harçlığını babası ile birlikte camiye getirerek bağışta bulunduğunu anlattı.
Malatya,Yemen,Darende
07 Aralık 2018 Cuma 15:27