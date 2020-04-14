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Darende'de fırınlar denetlendi

Malatya'nın Darende ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında fırınlarda denetimler artırıldı.

14.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:26
Darende'de fırınlar denetlendi
Malatya 'nın Darende ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında fırınlarda denetimler artırıldı.
İlçe Kaymakamı Malik Çalışır, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçedeki fırınlarda incelemelerde bulunarak, üreticileri tedbirlere uymaları konusunda uyardı.
Çalışır, koronavirüsle mücadelede çok hassas olduklarını belirterek, fırınlarda kurallara uyulmadığı takdirde kapatılacağını kaydetti.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu bilgilere yer verildi:
"Halkımızın malumu olduğu üzere ekmek kültürümüzde önemli bir tüketim maddesidir ve hem üretiminde hem de satışında hijyen şartlarına uyulması şarttır. Yayılımı oldukça hızlı olan Kovid-19 virüsünün bulaşıcı etkisi göz önünde tutularak, ilçemizde faaliyet gösteren fırınlarda, üç ve daha fazla işçi çalıştıranların maske kullanmaları, tüm fırınlarda el dezenfektanı bulundurulması, buradaki ürünlerin satışını yapan görevlilerin bu ürünlerle temasını önlemek üzere eldiven ve maske kullanması, müşterilerin bu ürünlere elle temas etmemeleri konusunda uyarılması ayrıca işletme girişine görülecek şekilde yazı asılması gerekmektedir. Bu şartlara riayet etmeyen ayrıca il pandemi kurulu kararları gereği üretim ve satış koşullarını hijyen kurallarına uygun olarak sağlamayan tüm fırınlar hafta içi yapılacak denetimler sonucu kapatılacaktır."

Kaynak: AA

Etiketler: Malatya, Darende, Güncel
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