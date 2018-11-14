Darende'de Genç Çiftçilere 134 Koyun Dağıtıldı

Darendeli 4 çiftçiye, Genç
Çiftçi Projesi kapsamında 134 koyun dağıtıldı.
Darende'de, Genç Çiftçi Projesi kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan 4 çiftçi için temin edilen 134 koyun, törenle teslim edildi.
İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Kurt
, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, uygulamaya konulan Genç Çiftçi Projesi'nin tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeylerinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsal alanda genç nüfusun istihdamına katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.
Genç çiftçilere koyunlarının hayırlı olmasını dileyen Kurt, şunları kaydetti:
"Devletimizin asıl hedefi üretimin hareketlendirilmesi, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın para kazanacağı şekilde model oluşturulması, işletmelerin hayatına devam etmesi, olmayanlara da verilerek yeni işletmeler kazandırılması ve ülke ekonomisine katkı sağlanmasıdır. Ben buradaki genç çiftçilerimizi kutluyorum. İnşallah proje sayesinde daha fazla sürü oluşturulup hem kendi hanelerine hem de ülkemize değer katarlar."
Darende,Genç
14 Kasım 2018 Çarşamba 18:46