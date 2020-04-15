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Darende'de Halk Eğitim Merkezi inşaatına başlandı

Malatya'nın Darende ilçesinde Halk Eğitim Merkezi hizmet binası inşaatına başlandı.

15.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:51
Darende'de Halk Eğitim Merkezi inşaatına başlandı
Malatya 'nın Darende ilçesinde Halk Eğitim Merkezi hizmet binası inşaatına başlandı.
Şantiye şefi Selim Kurtulmuş, yaptığı açıklamada hizmet binasının 3 katlı olarak 3 bin metrekare alana inşa edileceğini, çatı katının ise ailelerin keyifli vakit geçireceği vatandaşa açık yeşil alanlara dönüştürüleceğini söyledi.
Ödenek yetersizliğinden inşaata bir yıl sonra başlayabildiklerini aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Selçuklu mimarisinde inşa edilecek tesis, 300 işgünü içerisinde tamamlanacak. Temel kazı çalışmalarına başladığımız projede, şu an 10 iş makinesi ve 18 personel görev alıyor. 6,5 milyon liralık ihale bedeli olan meslek gruplarına göre tasarlanan binada, halkoyunları çalışma salonu, resim atölyesi, plastik atölyesi, müzik atölyesi, kilim dokuma atölyesi, yöresel sanatlar atölyesi gibi birden fazla eğitim atölyesi olacak. Sinema, kafeterya, sergi salonunu, konferans salonu, bilgisayar ve tiyatro salonlarının olacağı bu merkez birçok sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapacak şekilde tasarlanmış."
Kurtulmuş, inşaatı yıl sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Selçuklu, Malatya, Darende, Güncel
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