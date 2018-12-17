Darende'de İllüzyon ve Palyaço Gösterisi

Malatya
'nın Darende
ilçesinde illüzyon ve palyaço gösterisi düzenlendi.
Darende Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Salonu'nda düzenlenen gösteriye, yaklaşık 500 aile ve çocuk katıldı.
Organizasyonu düzenleyen ve çocuklara gösteri yapan Levent Kasap, etkinlik sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, 17 yıldır çocuklara yönelik illüzyon gösterileri yaptığını söyledi.
Daha çok ilçelere ve az gelişmiş kırsal bölgelere ağırlık verdiğini aktaran Kasap, "Aktif olarak 21 yıldır sahne gösterileri yapıyorum. Darende'de ilk defa böyle bir gösteriye sahne oldu. Aileler ve çocuklar çok güzel eğlendi. Buranın insanı çok cana yakın, zaten doğunun insanları inanılmaz sıcakkanlı. Buradan herkese teşekkür ediyorum. Bugün de burada bizi yalnız bırakmadılar, salonu doldurdular." dedi.
İki çocuğu ile gösterileri izleyen Ece Cansu da ilçede ilk defa böyle bir etkinlik olduğunu belirterek, "Çocuklarımız çok güzel neşeli dakikalar geçirdi. Bizlerde çocuklarımızla birlikte eğlendik." diye konuştu.
Malatya,Darende
Kaynak: AA