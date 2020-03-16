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Darende'de iş yeri yangını

Malatya'nın Darende ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

16.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:36
Darende'de iş yeri yangını

Malatya 'nın Darende ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Aşağıulupınar Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşlar ile iş yeri sahibi kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyince itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangınını kısa sürede söndürdü.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Malatya, İtfaiye, Darende, Güncel

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