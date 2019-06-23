23.06.2019 14:46
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Darende'de kaçak tur denetimi

Darende

Malatya'nın Darende ilçesinde, internet üzerinden sanal adreslerle reklam ve satış yapan çeşitli tur organizasyonlarını ve kaçak tur faaliyetlerini önleme adına denetim yapıldı.

Malatya 'nın Darende ilçesinde, internet üzerinden sanal adreslerle reklam ve satış yapan çeşitli tur organizasyonlarını ve kaçak tur faaliyetlerini önleme adına denetim yapıldı.

TÜRSAB, emniyet ve maliye görevlilerinden oluşan ve başkanlığını İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Ali Cengiz'in yaptığı ekip her yıl binlerce turisti ağırlayan Darende'de uygulama noktası oluşturarak, tur şirketlerine ait araçları denetledi.

Denetim Komisyonu Başkanı Cengiz, söz konusu denetimlerin bundan sonrada devam edeceğini belirterek vatandaşlara yapacakları tatil öncesi özellikle internet ve sosyal medya üzerinden faaliyet gösteren kaçak tur şirketlerine itibar etmemeleri daha güvenli ve huzurlu bir seyahat için TÜRSAB'a bağlı turizm işletme belgeli seyahat acentalarını tercih etmeleri çağrısında bulundu. - MALATYA
Kaynak: İHA
ali cengiz , Malatya , Darende , Güncel

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