Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Darende'de kan kampanyasına destek - Haberler

Darende'de kan kampanyasına destek

Malatya'nın Darende ilçesinde vatandaşlar, Türk Kızılay'ının kan stoklarının azaldığını açıklamasının ardından, kan bağışında bulunarak kampanyaya destek oldu.

23.03.2020 11:57 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:57
Darende'de kan kampanyasına destek
Malatya 'nın Darende ilçesinde vatandaşlar, Türk Kızılay 'ının kan stoklarının azaldığını açıklamasının ardından, kan bağışında bulunarak kampanyaya destek oldu.

Türk Kızılayı'nın kan stoklarının düştüğünü duyurması üzerine yaptığı kan bağışı çağrısına, Darendeliler kayıtsız kalmadı.

Özellikle mevsim şartları nedeniyle azalan kan bağışının arttırılması ve azalan kan stoklarının istenilen seviyeye ulaşması için Türkiye genelinde başlatılan Kan Bağış Kampanyasına, Darendeli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşlar çarşı merkezinde kurulan kan alma ünitelerinde kan bağışında bulundu.

Kan verme kampanyasına katılan ilçe esfaları, kan vermenin vatani bir görev olduğunu, verdikleri bir ünite kanla birkaç canın kurtulmasına vesile olabileceklerini belirtip, kan ihtiyacına küçük de olsa katkı sağladıkları için mutluluk duyduğunu ifade ettiler. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Kızılay, Malatya, Darende, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi Haberler
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi
Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi Haberler
Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi
HDP’li başkanın gözaltına alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltında Haberler
HDP'li başkanın gözaltına alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltında
Peygamber Ocağı’nda Kovid-19 önlemi! 14 gün gözetim altında olacaklar Haberler
Peygamber Ocağı'nda Kovid-19 önlemi! 14 gün gözetim altında olacaklar
Virüsün en son sıçradığı ülkelerden birinde daha ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Virüsün en son sıçradığı ülkelerden birinde daha ilk ölüm gerçekleşti
’Evde Kal’ çağrısına uyan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı Haberler
'Evde Kal' çağrısına uyan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı
Albayrak’tan özel bankalara vatandaşın cebini rahatlatacak çağrı Haberler
Albayrak'tan özel bankalara vatandaşın cebini rahatlatacak çağrı
Salgının kaynağında virüse yakalanan gençlerin ölüm oranı belli oldu Haberler
Salgının kaynağında virüse yakalanan gençlerin ölüm oranı belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

Ankara'da kağıt toplayıcılarına kumanya dağıtımı - Haber İstanbul'da koronavirüs önlemleri - Haber Doğu ve Güneydoğu'da "uzaktan eğitim"le ders heyecanı - Haber "Siz sokağa çıkmayın, ihtiyaçlarınızı biz getirelim" hizmeti - Haber Muğla'da "Vefa Koordinasyon Grubu" ihtiyaçları karşılıyor - Haber Son Dakika: İş Bankası, müşterilerin ödemelerini 30 Haziran'a kadar öteleyecek - Ekonomi Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak - Haber Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı - Haber Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi - Haber Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum - Haber
Loading