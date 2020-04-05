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Darende'de kaylar tehlike saçıyor

Malatya'nın Darende ilçesinde, dağlardan yuvarlanan kayalar tehlike meydana getiriyor.

05.04.2020 13:31 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:32
Darende'de kaylar tehlike saçıyor
Malatya 'nın Darende ilçesinde, dağlardan yuvarlanan kayalar tehlike meydana getiriyor. Yerinden kopup düşen kaya parçasının tehlikesini ağaç önledi.

Darende'nin Sandıkkaya Mahallesinde yağan yağmurlardan dolayı yumuşayan toprak ve kayalardan kopan kaya parçalarının kavak ağaçlarına çarparak durması muhtemel bir kazayı önledi.

Sandıkkaya Mahallesi Muhtarı Mustafa Özcan, can kayıplarının yaşanmadan önlemlerin alınmasını istedi. Dağlardan koparak gelen kayaların kavak ağaçlarına çarpması sonucu kavak ağacının kırılarak evlerin üzerine gelmediğini ifade eden Özcan, "Kaya parçası yerinden kopup aşağı gelerek kavak ağacına gelince çok şükür üzücü olaylar yaşanmadı. Evlere birkaç metre kala kavak ağacına takılan kaya parçası muhtemel faciayı önledi" dedi.

Mahallelerinin D-300 karayolu kenarında olduğuna dikkat çeken Muhtar Özcan, "Bu kayalar yoldan geçmekte olan araçlar içinde tehlike oluşturuyor. Biz mahalle sakinleri olarak tedbir alma imkanımız yok. Yetkililerin bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Can kayıpları yaşanmadan sorunun giderilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sandıkkaya Mahalle sakinlerinden Mehmet Kocaaslan da, " Gerçekten mahallemiz tehlike altında. Kavak ağaçlarına çarparak duran kayalar evlere isabet edebilirdi. Karayolunda geçmekte olan araçlara isabet edebilirdi. Üzücü olay yaşana bilirdi. Tehlike altında olan mahallemizin bir an önce korkulu rüyamız son bulmalı. Yetkililerin bu konuda gereken çalışmayı yapmalarını istiyoruz" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Özcan Kaya, Malatya, Darende, Kavak, Güncel
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