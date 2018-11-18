Malatya
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Darende
'de madde bağımlılığı konferansı düzenlendi. Somuncu Baba
Mesleki Teknik Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen konferansta sunum yapan narkotik suçlarla mücadele ekipleri, uyuşturucuyla mücadelenin terörle mücadeleden farkının olmadığın söyledi.
Konferansta daha sonra uyuşturucuyla mücadelede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Etkinliğe Kaymakam Enver Zengince, İlçe Jandarma
Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Özkan Topal, Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, daire amirleri, kamu kurum çalışanları, okul müdürleri, öğrenci ve veliler katıldı.
Malatya,Narkotik,Darende
18 Kasım 2018 Pazar 12:08