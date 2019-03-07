Darende'de Madde Bağımlılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Konferansı

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Malatya'nın Darende ilçesinde öğrenci ve vatandaşlara "Madde bağımlılığı ve siber suçlar" konulu konferans verildi.Darende Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hazırlanan "Gençliğin Nesi Var, Geleceğin Sesi Var" projesi kapsamındaki konferans, Somuncu Baba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin salonunda düzenlendi.Madde bağımlılığıyla ilgili seminer verilen programda, slayt eşliğinde konuşan uzman klinik psikolog Çağatay Yıldırım, bağımlı kişilerin neler yaşadığını anlattı.Yıldırım, uyuşturucunun belirli dozda alındığı zaman kişinin sinir sistemini etki ederek, gerek akli, gerek fiziki şekilde psikolojisini bozduğunu, alışkanlık ve bağımlılık yapan, toplum içerisinde iktisadi ve sosyal çöküntü oluşturan, kanunlara göre kullanılması yasak kılınmış bir madde olduğunu belirterek, şöyle devam etti:"Madde bağımlısı olan kişiler, en yakın çevresi tarafından bu maddeye alıştırılır. Diğer yandan uyuşturucu kullanan bir kişi, önce kendi maddiyatını bitirir, daha sonra da çevresindeki insanları kandırmaya ve onları kandırarak para almaya çalışır. Her içici bir satıcı adayıdır. Uyuşturucu satışı terör örgütlerini beslemektedir. Uyuşturucuya verilen her bir kuruş, emniyet güçlerine kurşun olarak geri dönmektedir. Terör örgütleri bu uyuşturucudan kazandıkları paralarla askerlere ve polislere kurşun atıyor."Siber suçlarla mücadele hakkında katılımcılara bilgiler veren Darende Belediyesi bilgisayar programcısı ve işletmeni Koray Bozkurt ise siber suçların başında mail şifrelerinin çalınması ve kredi kartlarının kopyalanmasının geldiğini söyledi.Bozkurt, "Son zamanlarda tüm suçlar internet üzerine çekiliyor. Bunun en basit örneği mail adresinin çalınması, kredi kartının kopyalanması. Şu anda en yaygın suçlar bunlar. Kredi kartlarımızı kullanırken bazı önlemler almamız gerekli. Kredi kartlarımızın şifrelerini basit olabilecek şekilde yapmamalıyız." diye konuştu.