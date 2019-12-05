Haberler » Güncel » Darende'de mevsimin ilk karı yağdı - Haber

Darende'de mevsimin ilk karı yağdı

Malatya'yı etkisi altına alan kar yağışı Darende ilçesinde de etkili olmaya başladı.

05.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:57Darende'de mevsimin ilk karı yağdı
'yı etkisi altına alan kar yağışı ilçesinde de etkili olmaya başladı.

İlçede sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı ile ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi. Yağışın devam ettiği ilçede yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santime ulaşırken, kar yağışı en çok çocukları ve çiftçileri mutlu etti. Okul yolunda ve okul bahçelerinde kartopu oynayan öğrenciler, kar yağışının sevincini yaşadı. Bu arada, Darende Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Kasım Gücük, sürücülerin muhtemel kazalara karşı dikkatli olmalarını isteyerek, "Karın etkili olduğu bölgemizde kazaların yaşanmaması için sürücülerin gereken önlemleri almaları gerekmektedir. Hazırlıklıyız ama yine de dikkatli olmalıyız" diye konuştu. - MALATYA

Malatya, Darende, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:00 "NATO'nun güvenlik kodlarının güncellenmesi kaçınılmazdır" - Haber
13:00 Erdoğan'ın açacağı Cambridge Camisi, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi (2) - Haber
13:00 Muğla'da genç kızın ölümüne neden olan sürücünün tutuklanmamasına tepki - Haber
12:57 Uluslararası Üniversiteler Konseyinin yeni Danışma Kurulu ilk toplantısını yaptı - Haber
12:56 Engelli hakları konuşuldu - Haber
12:15 Son dakika: Bakan Soylu'dan Ceren'in katil zanlısıyla ilgili açıklama: Cinayet işleyebileceğine dair bilgimiz söz konusu değildi - Haber
11:53 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı emniyetten böyle çıkartıldı - Haber
11:23 Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir açıklaması: Canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır - Haber
10:35 Ahmet Hakan: İdam cezası olsaydı Ceren yaşıyor olacaktı - Haber
08:56 "Gizli görev" yalanıyla Cumhurbaşkanlığının adını kullanan defineci müdür, göreve döndü - Haber
5.12.2019 13:10:10