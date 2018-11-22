22 Kasım 2018, 09:14
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Türkiye'yi Yasa Boğan Kazadan Yürek Yakan İlk Görüntüler Geldi

Malatya'nın Darende ilçesinde, cenaze için kente gelenlerin de içinde bulunduğu midibüs kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde cenaze için kente gelenlerin içinde bulunduğu midibüs, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.

MİDİBÜS KONTROLDEN ÇIKIP DEVRİLDİ

Kaza, sabah saatlerinde Darende- Malatya karayolunun Bağlarbaşı mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan cenaze için kente gelen kişilerin içinde bulunduğu 34 AFA 667 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

7 KİŞİ ÖLDÜ, 15 KİŞİ YARALANDI

Kazada, ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Darende ve Malatya'daki hastanelere kaldırıldı.

MalatyaMalatya'da Yolcu Midibüsü Devrildi: 7 Ölü, 15 Yaralı

Malatya,Darende
22 Kasım 2018 Perşembe 09:14



YORUMLAR (15)
MUHARREM TOKAY : Allah herkesten razı olsun içinde annemde vardı şuan hastanede yoğun bakımda..hepsi akrabamızdı
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YASIN : Yolun hiç mi günahı yok. Ya yol mühendislik hata varsa, ya yolda işaretliyeci tabela eksik, yol çizgileri silik ise, şöförde yola acemi ise
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YY: Bildigin otobus bu midibus degil
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MAVİKURT: En tehlikeli araçlar. yükseklik ve boyları manevra ve hıza hiç uygun değil. Buna rağmen şöferler 100 km aşıyor. . .
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BAŞKAN: azrail alısalama bu gürevı verilirken ben yapamam demiş insanlar bana düşman olur demiş bızı yaratan allah öyle bir sebeb yaratımki sen kimsanın aklına gelmesın allah rahmet eylesın inşalah
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