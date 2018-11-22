Türkiye'yi Yasa Boğan Kazadan Yürek Yakan İlk Görüntüler Geldi

Malatya'nın Darende ilçesinde cenaze için kente gelenlerin içinde bulunduğu midibüs, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.
MİDİBÜS KONTROLDEN ÇIKIP DEVRİLDİ
Kaza, sabah saatlerinde Darende- Malatya karayolunun Bağlarbaşı mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan cenaze için kente gelen kişilerin içinde bulunduğu 34 AFA 667 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
7 KİŞİ ÖLDÜ, 15 KİŞİ YARALANDI
Kazada, ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.
YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI
Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Darende ve Malatya'daki hastanelere kaldırıldı.
Malatya,Darende
22 Kasım 2018 Perşembe 09:14