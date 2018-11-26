Darende'de Öğretmenler Günü Kutlandı

Malatya
'nın Darende
ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü haftanın ilk mesai gününde düzenlenen törenle kutlandı.
Darende'de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle kutlamalar haftanın ilk mesai gününde yapıldı.
Darende Hükumet Konağı önünde düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce tarafından Atatürk
Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.
İnce ve beraberindekiler, törenin ardından Darende Kaymakamı Enver Zengince'yi makamında ziyaret etti.
Gün dolayısıyla Somuncu Baba
Mesleki Teknik Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Salonunda da program düzenlendi.
Kaymakam Zengince, programda yaptığı konuşmada, toplumun, ailenin ve millet temelinin sağlıklı şekilde kurulmasının, saygıdeğer öğretmenlerin gayretiyle olduğunu söyledi.
Programda, öğrenciler tarafından oratoryo sahnelendi ve çeşitli gösteriler sergilendi.
Mesleğe yeni başlayan 23 öğretmenin Türk bayrağı üzerine ellerini koyarak ant içtiği program sonunda öğretmenlerden kurulu müzik grubu da konser verdi.
Malatya,Darende
26 Kasım 2018 Pazartesi 17:30